France 2 14:25 bis 15:48 Sonstiges Merci Renaud 16:9 HDTV Merken Une version remontée de l'émission diffusée en prime le 17 décembre 2016. L'Isle sur la Sorgue son refuge, la Place de la République pour ses coups de gueules, et un bistrot parisien pour son coté Renard résument la star. Dans ces lieux, tous ses amis se sont donné rendez-vous et vont se passer le relais en musique pour lui dire : "Merci Renaud". Ils interprètent "La Mère à Titi", "C'est quand qu'on va où", "En cloque", "Manu", "Mistral gagnant", "Manhattan-Kaboul", "Morgane de toi", "Dans mon HLM", "La Pêche à la ligne", "Hexagone", "La Ballade nord-irlandaise", "Dès que le vent soufflera", "Le Marchand de cailloux", "J'ai la vie qui m'pique les yeux", "Le Tango de Massy-Palaiseau", "Docteur Renaud Mister Renard", "Laisse béton", notamment. Un hommage à Georges Brassens sera également rendu avec un medley. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Renaud, Josiane Balasko, Bénabar, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Alain Chamfort, Julien Clerc, Dave, Thomas Dutronc, Elodie Frégé, Kids United, Nolwenn Leroy, Renan Luce, Alice Pol, Axelle Red, Gauvain Sers, Nicola Sirkis, Soprano