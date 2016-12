France 2 10:30 bis 12:05 Sonstiges Le jour du Seigneur En attendant sa venue (4/4) "Bible Les récits fondateurs" / Les tablettes de la foi : L'Eglise / Messe (à 10h45) / La naissance est un passage / 16:9 HDTV Merken Pour ce dernier dimanche de l'Avent consacré au 9e art, David Milliat et le frère Didier Croonenberghs échangent autour de la publication de Bayard, "Bible Les récits fondateurs", de Serge Bloch et Frédéric Boyer, qui reprend et réactualise 35 récits bibliques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Milliat