Secrets d'histoire Wallis : la sulfureuse duchesse de Windsor Depuis le château de La Croë à Antibes, résidence estivale du magnat russe Roman Abramovitch, Stéphane Bern dévoile la destinée de Wallis Simpson, la duchesse de Windsor. Accusée d'avoir poussé à l'abdication le roi Edouard VIII d'Angleterre, le monde entier montra du doigt cette Américaine, deux fois divorcée. Personnalité riche en mystères, calculatrice et ambitieuse, soupçonnée d'entretenir des liaisons dangereuses avec le régime nazi, après la Seconde Guerre mondiale, la duchesse de Windsor a régné sur la vie parisienne pendant plus de trente ans. Wallis devint une des plus flamboyantes ambassadrices de la Café Society. Elle mit son style singulier au service des plus grandes maisons de luxe de la capitale de l'élégance : Givenchy, Goyard, Cartier, ou encore Roger Vivier.

