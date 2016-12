France 2 23:05 bis 01:53 Sonstiges On n'est pas couché F 16:9 HDTV Merken Sur Twitter /ONPC. Gilles Kepel publie "La Fracture", chez Gallimard. Vianney fait la promotion de l'album "Vianney". Charles Berling, actuel directeur de la Scène nationale de Toulon "Le Liberté", évoque sa mise en scène de "Dans la solitude des champs de coton", de Bernard-Marie Koltès, avec Mata Gabin et Charles Berling. Il parle également de "Vu du pont", d'Arthur Miller, dans une mise ne scène d'Ivo Van Hove. Il est également à l'affiche du film "Le coeur en braille", de Michel Boujenah. Philippe Geluck publie la BD "L'Art et le Chat", chez Casterman. Cristina Cordula publie "Mon look book", chez Larousse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Vanessa Burggraf, Yann Moix, Gilles Kepel, Vianney, Charles Berling, Philippe Geluck, Cristina Cordula Originaltitel: On n'est pas couché

