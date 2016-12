France 2 11:30 bis 12:05 Sonstiges Les Z'amours 16:9 Merken Jeu animé par Tex. Trois couples s'affrontent sur des questions, souvent saugrenues, tirée de la vie de couple des candidats. Les femmes répondent en premier à des questions préalablement posées à leurs conjoints, chaque réponse concordante rapporte un certain nombre de points. Les rôles sont ensuite inversés, ce sont les hommes qui doivent donner la même réponse que leurs conjointes pour gagner des points. Le couple ayant obtenu le score le plus élevé peut participer à la finale pour remporter un voyage. La finale se présente sous forme de questionnaire sur les goûts du conjoint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tex

