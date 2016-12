Schweiz 1 22:15 bis 23:00 Musik Stimmungsvolle Klassik zu Weihnachten D 2016 Stereo HDTV Merken Auch in diesem Jahr präsentiert das traditionelle Adventskonzert internationale Klassikstars: die Luzernerin Regula Mühlemann, ein aufgehender Stern am Opernhimmel, und die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva, Gewinnerin des Echo in der Kategorie Nachwuchskünstlerin des Jahres. Seit den Anfängen im Jahr 2000 sind die Adventskonzerte in Dresden Tradition, geschätzt von Musikliebhabern auf der ganzen Welt. Die wiederaufgebaute Frauenkirche ist die strahlende, symbolische Kulisse dieses Events. Beginnend mit dem "Lobgesang" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, werden in diesem Jahr Werke von Händel, Schubert und Mozart sowie traditionelle Weihnachtsmusik zu hören sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sonya Yoncheva (Sopran), Regula Mühlemann (Sopran) Originaltitel: Adventskonzert aus Dresden Regie: Elisabeth Malzer