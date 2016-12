RTL TVI 13:40 bis 15:15 Komödie Une famille pour Nöel USA, CDN 2015 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Alors qu'elle ne devait quitter sa petite ville du Montana et son petit ami Ben que le temps d'un stage à San Francisco, Hannah, jeune journaliste, y a fait carrière. Dix ans plus tard, elle est devenue une femme reporter réputée. La veille de Noël, un étrange Père Noël lui propose de faire un voeu : solitaire, elle repense alors à Ben. Le lendemain, elle se réveille mariée à celui-ci et mère de deux petites filles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lacey Chabert (Hannah Dunbar) Tyron Leitso (Ben Matthews) Milli Wilkinson (Caitlin) Audrey Smallman (Hallie) Brittney Wilson (Carrie Garrett) Keith MacKechnie (Santa Claus) Jill Morrison (Tammy Frink) Originaltitel: Family for Christmas Regie: Amanda Tapping Drehbuch: Bryar Freed Musik: Russ Howard III