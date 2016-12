RTL TVI 22:05 bis 22:50 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy L'assassin USA 2015 Stereo Merken L'inspectrice Cornell pense que Ben n'a pas tué Tom. Elle réexamine la scène du crime et interroge Christy, qui sort maintenant avec un autre homme. Christy ne souhaite pas lui répondre. Pendant ce temps, Ben emmène sa fille Abby au feu d'artifice, et prend Jess en passant. Abby pense que son père aime plus Jess qu'elle et sa soeur, comme sa mère leur répète tout le temps. Un peu plus tard, Jess invite Ben chez elle où il passe la nuit. Le lendemain, alors qu'elle est sous la douche, Ben voit une photo d'elle, habillée d'une veste bleue. Ce qui l'incite à la chercher. Au lieu de cela, il trouve des médicaments utilisés dans les troubles bipolaires et la schizophrénie. Ce qui sous-entend que Jess est colérique. Plus tard, empruntant sa clé de maison pour retrouver d'autres indices, il découvre que Jess a eu un autre bébé, mort il y a un an. Quand Jess tombe sur lui en train de fouiller, elle devient folle de rage. Il quitte la maison précipitamment, mais alors qu'Abby a disparu, il panique et se lance à sa recherche. C'est alors qu'il voit Jess qui l'empêche de rentrer chez lui en lui claquant la porte avant de lui poser cette question : "Comment se sent-on quand on perd sa fille ?"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) KaDee Strickland (Christy Crawford) Dan Fogler (Dave Lindsey) Natalie Martinez (Jess Murphy) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Matthew Penn Drehbuch: Judy McCreary, Pam Davis, Noah Nelson