RTL TVI 20:20 bis 21:10 Sonstiges Esprits criminels: Unité sans frontières Le monde pour limite USA 2016 Stereo Merken Des millions de personnes voyagent à travers le monde pour étudier, travailler ou simplement pour leurs vacances. Malheureusement, certaines ne rentrent jamais... Jack Garrett et son équipe sont chargés de parcourir le monde pour retrouver des ressortissants américains en danger. C'est le cas de trois jeunes écologistes, disparus au cours d'un déplacement en Thaïlande. Sur place, ils tombent sur Clara Seger, une ancienne collaboratrice, devenue experte en affaires culturelles... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Joe Mantegna (David Rossi) Keong Sim (Officer Taksin) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Erica Messer