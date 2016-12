RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges La parade de Noël USA 2012 Stereo Merken Emily Jones, directrice des opérations à Chicago, s'occupe chaque année d'organiser la grande parade de Thanksgiving. Elle attend avec impatience le retour de son petit ami Brian, un éminent biologiste, espérant qu'il va enfin la demander en mariage. Mais le maire de la ville a recours à un consultant, Henry Williams, pour évaluer la rentabilité de la parade. Emily est outrée et ses rapports avec Henry s'enveniment d'autant plus rapidement que celui-ci se permet de faire le pari que Brian ne l'épousera pas. Malgré tout ce qui les oppose, le jeune femme finit par s'attacher au consultant, et même par tomber amoureuse de lui... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Autumn Reeser (Emily Jones) Antonio Cupo (Henry Williams) April Telek (Donna) Ben Cotton (Brian) Ali Liebert (Jaclyn) Alvin Sanders (Paul) Richard Ian Cox (Limo Driver) Originaltitel: Love at the Thanksgiving Day Parade Regie: Ron Oliver Drehbuch: Nancey Silvers Musik: Peter Allen