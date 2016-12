RTL TVI 13:40 bis 15:25 Sonstiges Un Noël en musique USA 2013 Stereo Merken Grace, une jeune fille métis des montagnes Appalaches vit avec sa mère et rêve de devenir chanteuse de country. En bonne autodidacte, elle apprend la musique et à jouer de la guitare. Un jour, le directeur du choeur de son Eglise la convainc de participer au concours organisé par Dolly Parton pour trouver la prochaine star de country. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Megyn Price (Jenny Gibson) Ross McCall (Trev Hailey) Brian McKnight (Danny Gibson) Desiree Ross (Grace Gibson) Preston Bailey (Billy) Mary Kay Place (Sarah) Dolly Parton (Dolly Parton) Originaltitel: A Country Christmas Story Regie: Eric Bross Drehbuch: Steven Peros, Anna Filameno Musik: Zack Ryan