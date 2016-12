RTL TVI 23:25 bis 00:30 Sonstiges No Limit Episode 3 F 2012 Stereo Merken Fort de sa première mission, Vincent doit infiltrer le réseau de trafiquant d'armes pour découvrir l'identité d'un mystérieux chef insaisissable par la police... Pendant ce temps, Juliette est chargée d'élucider l'assassinat d'un homme, tué à coups de kalachnikov. Sans le savoir, elle enquête sur le même terrain que son frère... D'ailleurs, ce dernier profite de la situation et se sert de l'enquête de sa soeur pour remonter jusqu'à sa cible. Il se fait également épauler par Marie, une belle et provocante call-girl du réseau " Hydra "... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Elbaz (Vincent Libérati) Anne Girouard (Juliette) Sarah Brannens (Lola Libérati) Hélène Seuzaret (Alexandra) Chrisitan Brendel (Colonel de Boissieu) Philippe Hérisson (Bertrand Rey) Vanessa Guide (Marie Dulac) Originaltitel: No Limit Regie: Julien Despaux Drehbuch: Luc Besson, Franck Philippon, Emilie Clamart-Marsollat Musik: Erwann Kermorvant