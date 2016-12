RTL TVI 20:25 bis 21:20 Sonstiges Léo Matteï, Brigade des mineurs Hors de contrôle F 2016 Stereo Merken Léo Mattéï et son équipe de la brigade de protection des mineurs sont en charge de retrouver les agresseurs du jeune Cédric Voindrot, 14 ans, qui a violemment été passé à tabac dans un parc. Pensant tout d'abord à une vengeance de la petite amie de Cédric, qui a découvert qu'il la trompait, la brigade des mineurs est obligée d'admettre qu'ils sont sur une fausse piste quand ils se rendent compte que les agresseurs sont des adolescents qui s'adonnent aux Happy Slapping (phénomène venu d'Angleterre qui consiste à frapper des passants en pleine rue, sans qu'ils s'y attendent, le tout filmé avec un téléphone portable pour ensuite publier les vidéos sur internet). Mattéï et son équipe se lancent alors à la recherche de ce groupe de jeunes violents, mais leur tâche est complexe car les jeunes semblent choisir leur victime au hasard et au dernier moment. Tout s'accélère quand une deuxième adolescente, Marie, 16 ans, est victime de cette meute et décède de ses blessures. La brigade est sous le choc de ce drame et c'est avec stupeur qu'ils découvrent que, non seulement les agresseurs sont de plus en plus violents, mais qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux, comme s'ils avaient recruté des nouveaux venus dans leur bande... Comment arrêter des jeunes inidentifiables à cause de leurs masques et qui, en plus, attaquent au hasard des rues - Jonathan, qui a grandi en banlieue, mène la BPM sur une piste intéressante via un ami d'enfance qui élève seul sa famille. Mais le jeune flic de la BPM est pris à parti par une bande de jeunes et se retrouve lui-même entre la vie et la mort. Mattéï et son équipe doivent se surpasser pour retrouver les auteurs de toutes ces violences avant qu'il n'y ait d'autres victimes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Reichmann (Léo Mattéï) Samira Lachhab (Clara Besson) Florence Maury (Jeanne Delorme) Alexandre Achdjian (Jonathan Nassib) Stephane Boucher (Le Commissaire Divisionnaire) Baya Rehaz (Julie) Originaltitel: Léo Matteï, Brigade des Mineurs Regie: Sébastien Cirade Musik: Sophia Morizet, Une Musique

