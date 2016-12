RTL TVI 16:10 bis 18:05 Fantasyfilm Il était une fois USA 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Au royaume de la magie et des princes charmants, la jolie princesse Giselle coule des jours heureux. Fiancée à un beau prince, elle compte de nombreux amis parmi les animaux de la forêt. Or, un jour, la méchante Reine la bannit, et elle se retrouve seule en plein coeur de Manhattan... Déroutée par ce nouvel environnement qui ne fonctionne pas selon les codes "Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants", Giselle découvre à ses dépens que le monde réel n'est pas aussi rose que dans les contes de fées. Heureusement, la jolie princesse fait la connaissance d'un séduisant avocat qui vient à son aide et l'accueille chez lui. Avec l'aide de deux ou trois enchantements, Giselle finit par s'habituer à ce nouveau monde. Et malgré ses fiançailles avec le plus parfait des princes, elle tombe amoureuse de son nouveau compagnon et se retrouve confrontée à un dilemme : doit-elle rentrer chez elle pour retrouver son prince charmant ou peut-elle espérer vivre un nouvel amour de conte de fées dans la réalité ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Adams (Giselle) Patrick Dempsey (Robert Philip) James Marsden (Prince Edward) Timothy Spall (Nathaniel) Idina Menzel (Nancy Tremaine) Rachel Covey (Morgan Philip) Susan Sarandon (Queen Narissa) Originaltitel: Enchanted Regie: Kevin Lima Drehbuch: Bill Kelly Kamera: Don Burgess Musik: Alan Menken