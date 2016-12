RTL TVI 13:40 bis 15:20 Sonstiges Le plus beau char de Noël USA 2014 Stereo Merken Célèbre animatrice de talk-show, Hailee découvre, peu avant Noël, une photo de son fiancé Jason enlaçant une actrice. Bouleversée, elle roule jusqu'à Carver Bend, petite ville du Connecticut, où elle percute de plein fouet la clôture de la maison appartenant à un juge. Condamnée à 3 jours d'intérêt général, elle doit donner un coup de main à la préparation des chars de la parade de Noël. Citadine obsédée par son travail, Hailee retrouve l'esprit de Noël en faisant équipe avec le sympathique et séduisant Beck. Artiste peintre donnant bénévolement des cours d'arts plastiques, il se bat pour sauver le centre culturel mis en vente par le maire. Pour rester près de lui, Hailee décide de faire son émission de Noël depuis Carver Bend... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: AnnaLynne McCord (Hailee Anderson) Jefferson Brown (Beck) Jennifer Gibson (Monica) Drew Scott (Jason Keppler) Christian Martyn (Zach) Katherine Forrester (Kelsey) Jack Fulton (Charles aka Jaws) Originaltitel: The Christmas Parade Regie: Jonathan Wright Drehbuch: Lewis Chesler, Carley Smale, Robert Vaughn Musik: Stacey Hersh