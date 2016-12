BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Wenn der Boden verschwindet - Erosion und ihre dramatischen Folgen D 2016 2016-12-20 04:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Am 1. Juni 2016 verwüsten heftige Gewitterregen die Orte Simbach am Inn und Triftern in Niederbayern. Eine Flutwelle aus Wasser, Erdreich und Unrat reißt Autos und Häuser mit sich. Sieben Menschen kommen ums Leben. Geschätzter Schaden: eine Milliarde Euro. Tatsächlich sind für die Katastrophe nicht nur die Wassermassen alleine verantwortlich. Sturzfluten haben auch deshalb schreckliche Folgen, weil das Regenwasser den Boden in Bewegung bringt: Erosion. Die nimmt ständig zu, warnen Forscher, vor allem durch die Landwirtschaft und den Klimawandel. In Europa gehen jedes Jahr 970 Millionen Tonnen Boden verloren, hauptsächlich Ackerboden. In Bayern verschwinden auf manchem Acker pro Jahr und Hektar über sechs Tonnen Erde. Aber nur eineinhalb Tonnen können sich neu bilden. Die Folgen der Erosion sind dramatisch. Forscher gehen davon aus, dass sich mit dem Klimawandel das Problem verschärft. Sturzfluten, wie in Simbach, und extreme Wetterereignisse und ihre Folgen offenbaren nur die Spitze des Eisberges. Erosion ist eine schleichende und ständig wachsende Bedrohung. In "Faszination Wissen" werden die Ereignisse von Simbach und anderer Flutkatastrophen analysiert, Forscher begleitet, wenn sie in Flüsse und Bäche abtauchen und es im Labor und auf Feldern künstlich regnen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen