BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Vogelgrippe - Wie gefährlich ist H5N8? D 2016-12-06 04:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland weiter aus. Immer neue Funde werden gemeldet. Inzwischen sind nicht mehr nur Wild-, sondern auch Nutztiere betroffen. Seit dem 21. November 2016 gilt in Bayern die allgemeine Stallpflicht. Ein "Faszination Wissen"-Team besucht Wissenschaftler am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems, die in ihren Hochsicherheitslaboren versuchen, Herkunft und Charakteristika des neuen Virus zu entschlüsseln. Klar ist, es handelt sich um einen Erreger-Typ, der schon längst ausgestorben schien. Bislang, so scheint es, ist er für den Menschen ungefährlich. Allerdings sind Grippeviren sehr wandelbar und treten immer wieder in neuen Formen auf. Die meisten Forscher vertreten die These, dass der Virus aus Südostasien durch heimkehrende Zugvögel nach Europa eingeschleppt wurde. Allerdings gibt es auch andere Theorien: Ist das Virus möglicherweise über importiertes Futtermittel nach Deutschland gelangt? In "Faszination Wissen" wird untersucht, welche Maßnahmen bei der Vogelgrippe sinnvoll sind. Wäre zum Beispiel eine Impfung von Nutztieren möglich? Die Sendung gibt Antworten darauf, was für den Verbraucher zu beachten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen