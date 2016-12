Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Holstuonarmusigbigbandclub - "Crazy Life" Merken Volksmusik? Pop? Funk? Jazz? World-Music? Eine Schubladisierung der Musik des Holstuonarmusigbigbandclub ist faktisch unmöglich, spielen sich die sechs Musiker doch genauso versiert durch diverse Landler, Polkas und Walzer, wie sie sich amerikanische Funk- und Pop-Hits zu Eigen machen. Die Vorarlberger Band mit dem Namen, der für manch einen jenseits der alemannischen Sprachgrenze eine wahrliche Herausforderung darstellt, kennt keine musikalischen Barrieren. Umsetzen lässt sich ohnehin fast alles - schließlich meistert jeder der sechs Herrschaften mehrere Instrumente, die - je nach stilistischer Lage und musikalischem Frohmut - alternierend zum Einsatz kommen. Dass dieses stilistische Konglomerat durchaus auch im traditionsreichen Wiener Musikverein gut aufgehoben ist, bewies der HMBC nun bereits zum zweiten Mal - selbst wenn die Bezeichnung des Hauses anfänglich für erhebliche Verwirrung sorgte (schließlich wird der Begriff "Musikverein" in Westösterreich gemeinhin mit "Musikkapelle" assoziiert). Das Konzert am 17. November war eines der letzten der Vorarlberger Band - nach fast eineinhalb Jahrzehnten lässt der HMBC ab kommendem Jahr die Instrumente ruhen. Grund genug, das Ensemble noch einmal aufleben zu lassen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Eva Teimel Gäste: Gäste: Andreas Broger (Saxofon, Klarinette, Flöte, Gesang), Bartholomäus Natter (Trompete, Flügelhorn, Gesang), Johannes Bär (Tenorhorn, Tuba, Posaune, Gesang), Ossi Weber (Gitarre, Gesang), Stefan Bär (Tuba, Tenorhorn, Gesang), Stefan Hörtnagl (Steirische Harmo