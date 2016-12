Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik 16er Musiken aus fünf Jahrhunderten Merken Was das Jahr 1616 uns an überlieferter Musik bietet, ist noch überschaubar - Madrigale und Motetten von Robert Johnson oder Alessandro Grandi. 1716 bringt schon eine Fülle an Kompositionen, Bach schreibt bereits Kantaten, allerdings ist er noch in Weimar. Vivaldi hat im November gerade sein Oratorium "Judita triumphans" in Venedig uraufgeführt und Händel ist auf Verwandtenbesuch in Deutschland. 100 Jahre später beherrscht Rossini die Musikszene Europas und Franz Schubert wagte es, ein Päckchen mit Vertonungen an Goethe zu schicken. 1916 - drittes Kriegsjahr, Dada, aber auch Respighi, Bartók oder Koechlin. Und aus der Jetztzeit? Überraschung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renate Burtscher