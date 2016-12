Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Das Popmuseum Bob Dylans intensivste Tournee - "The 1966 Live Recordings" Merken Klassikerstatus bringt voluminöse Werkausgaben mit sich. Im November erschien eine Box mit nicht weniger als 36 CDs und einer Gesamtspielzeit von fast eineinhalb Tagen. Enthalten sind alle Konzerte des Jahres 1966, von denen sich offizielle oder private Mitschnitte finden ließen. Dylan war auf der Höhe seiner Kunst, aber auch an einem Wendepunkt: Im ersten Teil der Konzerte sang er stets zur akustischen Gitarre, nach der Pause mit fetziger, elektrischer Rockband. Es handelte sich um Dylans wichtigste Tournee, aber auch um seine stressigste: Speziell in England waren Pfiffe von Fans an der Tagesordnung, die Dylans Abkehr von der Folkmusik nicht akzeptierten. Nach der weltumspannenden Konzertserie von 1966 zog sich Dylan von der Bühne zurück, erst 1974 ging er wieder auf Tour. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Kos