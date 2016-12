Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Merken <bk>Sir William Walton/Muir Mathieson: Vorspiel zu "Richard III."<ek><bk>Gerald Finzi: Suite aus "Love's Labours Lost"<ek><bk>Sir Arthur Sullivan: Ouvertüre zum 4. Akt der Komödie "The Tempest" op. 1<ek><bk>Sir William Walton: As You Like It. A Poem for Orchestra after Shakespeare<ek><bk>Leonard Bernstein: Symphonic Dances aus "West Side Story"<ek><bk>Cole Porter: Aus: "Kiss me, Kate" (Hannah Waddingham, Anna-Jane Casey, Graham Bickley, Sarah Eyden, Joseph Shovelton; BBC Concert Orchestra, Leitung: Keith Lockhart) In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Kislinger