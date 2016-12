Phoenix 15:15 bis 16:00 Dokumentation Mein Ausland Aufruhr in Frankreichs Alpen - Widerstand im Tal der Wunder D 2016 Live TV Merken Keine vierzig Kilometer hinter den mondänen französischen Badeorten der Côte d'Azur, hinter Nizza, Cannes und St. Tropez, ragen schwarz und steil die Berge der Seealpen auf. Sie sind Schauplatz sagenumwobener Geschichten. In der abgeschiedenen Bergwelt des 2800 Meter hohen Mont Bégo, dem "Berg der Göttlichen Herrscher", haben Menschen vor mehr als 5000 Jahren geheimnisvolle Symbole in die Felsen geritzt. Über 40.000 Felszeichnungen haben sie der Nachwelt hinterlassen: das "Tal der Wunder". Der Film zeigt nicht nur die Einzigartigkeit dieser Berglandschaft, sondern auch die ihrer Bewohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Ausland