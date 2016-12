RTL 9 04:45 bis 05:10 Sonstiges 112 Unité d'urgence Révélations D 2008 Merken Lors d'un entraînement à la piscine, un jeune plongeur qui se prépare pour le championnat régional se fracasse la tête sur le plongeoir. Son coach, affolé, appelle les urgences. Pendant ce temps, Steffi révèle par mégarde à Heiko que Jenny et Florian se sont embrassés. Celui-ci va avoir une réaction inattendue... Le Docteur Driesen demande à Tom de suivre sa grossesse et lui fait bien comprendre qu'elle refuse que le père soit impliqué. Ce qu'elle va expliquer de façon très claire à Martin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic