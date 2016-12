TV5 21:00 bis 23:36 Sonstiges Taratata 100% live 100% live au Zénith Merken Un an après son grand retour, " Taratata " réinvestit la scène du Zénith-Paris pour un concert exceptionnel. Entourés par plus de 5 000 spectateurs, 40 artistes et une centaine de musiciens sont réunis pour un show unique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Gäste: Gäste: Pascal Obispo, Imany, Soprano, Vianney, Julie Zenatti, Black M, Hyphen Hyphen, M. Pokora, Jamie N. Commons, Christophe Maé, Vincent Delerm, Synapson, Tal, Enrico Macias, Rover, Calypso Rose, Julien Clerc, Julian Perretta, Fréro Delavega, Cali, Jenifer, Tr Originaltitel: Taratata 100% live