TV5 18:39 bis 20:07 Sonstiges Qui sème l'amour... F 2016 Merken Huguette s'installe pour une durée indéterminée chez sa fille Julie, agricultrice. Pour clouer le bec de cette mère très envahissante et qui s'obstine à vouloir la marier, Julie embauche Djibril, qui ignore tout du travail à la ferme, et le fait passer pour son fiancé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Evelyne Buyle (Hughette) Julie de Bona (Julie) David Baiot (Djibril) Cyrielle Alvarez (Valérie) Alix Benezech (Sophie) Originaltitel: Qui sème l'amour Regie: Gabriele Lorenzo Drehbuch: Lorenzo Gabriele Musik: Thierry Malet