SWR 2 21:03 bis 22:00 Sonstiges Klassiker Happy Holidays: Klassikern zu den Feiertagen Merken Mit leisem Seufzen nahm man bereits im September zur Kenntnis, dass die Supermärkte schon Weihnachtsgebäck anbieten: Es ist bald wieder soweit ... Die Feiertage im Dezember und Januar sind vor allem die Zeit großer und kleiner Rituale. Da sind die Betriebs-Weihnachtsfeiern, traditionelle Familienessen, Verwandtenbesuche und kulturelle Aktivitäten. Es sind aber auch die vielen kleinen Dinge, die jeder für sich auf seine eigene besondere Weise tut: Adventskalender, Festbeleuchtung, Dekoration, der Weihnachtsbaum, Geschenke besorgen, einpacken, und, ach ja: die Weihnachtspost! Dann Heiligabend, Weihnachtsoratorium, Gedicht aufsagen, Bescherung, viel zu viel gutes Essen, entspannen zwischen den Jahren, dann noch Silvester, "Dinner for one" anschauen, Abendessen, ins Silvesterkonzert, Party, Anstoßen, "frohes neues Jahr", Feuerwerk: Dann ist es mal wieder geschafft - für dieses Jahr! Auch Benjamin-Gunnar Cohrs hat seine ganz eigenen Weihnachtsrituale und pflegt dabei selbstverständlich alle möglichen Klassiker. Hätte er nicht nur auch noch eine Sendung zu machen ... Deshalb verlegt er seine private Weihnachtsfeier kurzerhand ins Studio. Die Hörerinnen und Hörer erwartet ein kurzweiliges musik-literarisches Kabinett zu den Festen: natürlich klassische Musikstücke, aber auch "Klassiker" der anderen Art: Geschichten, Gedichte, Besinnliches, Beschauliches und Überraschendes, unter anderem von Loriot, Hans Scheibner, Gert Fröbe und Hermann Hoffmann. In Google-Kalender eintragen Moderation: Benjamin-Gunnar Cohrs