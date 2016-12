Bayern 2 19:05 bis 20:00 Sonstiges Zündfunk extra The History of Rock'n'Roll. As Told in our Zündfunk Radio Show: Part 3 - The Modern Age Merken Im Lauf seiner über 40-jährigen Geschichte hat der Zündfunk, das Szenemagazin des Bayerischen Rundfunks, unzählige Musiker getroffen und interviewt. Im Archiv des BR lagerten weitere Juwelen. Michael Bartle ist für die insgesamt 10-teilige Serie "The History Of Rock'n'Roll" ganz tief in das Interview-Archiv gestiegen und hat exklusive Schätze gefunden. Anhand der Interviews mit den großen und kleinen Helden der Popgeschichte erzählen wir nun eine "oral history of rock'n'roll" - manchmal im englischen Original, manchmal mit deutscher Synchronstimme, abhängig davon, in welcher Qualität die Bänder, Kassetten und Studiomitschnitte noch aufzutreiben waren. Immer assoziativ, meist in der Zeitachse halbwegs chronologisch, oft mit unerwarteten Gesangseinlagen, exklusiven unpluggeds - alles ohne Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Folge sind wir bei der Entstehung von Punk dabei, streifen Krautrock und Glamrock, 70er Jahre Soul und Funk, wir begegnen Johnny Cash, Debbie Harry, den Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, David Bowie, Lee Perry, Malcolm Mc Laren, Manager der Sex Pistols, Al Green, Can, Kraftwerk, Michael Rother von Neu!, Allen Toussaint, George Clinton, den Ramones, John Cale, Johnny Thunders, Cat Power, Amy Winehouse und Scritti Politti. In Google-Kalender eintragen