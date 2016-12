Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Anziehung und Verführung Attraktivität. Was uns anziehend macht / Die Chemie der Bindung. Der Botenstoff Oxytocin / Das Kalenderblatt 28.12.1908: Erdbeben von Messina. Von Herbert Becker Merken Attraktivität - Was uns anziehend macht. Autorin und Regie: Justina Schreiber. Drei Fazite gleich vorweg: Hungrige Studenten finden mollige Frauen ansprechender als dünne. Fettleibige Kinder haben oft Kontaktprobleme. Gutes Aussehen ist im Berufsleben durchaus förderlich. Was der Laie dunkel ahnt, können Attraktivitätsforscher experimentell bestätigen oder gegebenenfalls widerlegen. Die Ende der 1960er Jahre entwickelte Disziplin ist heute nicht mehr nur eine akademische Spielwiese für Soziologen. Mittlerweile beschäftigen sich auch Biologen, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler und plastische Chirurgen mit Schönheitsformeln und Body-Checks. Zuverlässig begleitet vom öffentlichen Interesse. Denn wie heißt es doch in der Werbesprache so treffend? "Sex sells". In Google-Kalender eintragen

