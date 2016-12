Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Sicherheit an Silvester. Bayerns Polizei wappnet sich / Die Last mit den Altlasten. In Bayerns Boden lagern tickende Zeitbomben / Serie "Jahresrückblick 2016" - Dezember / Die Presse mit Hans-Joachim Vieweger / Gedanken zur Weihnachtszeit von Guido Fuchs / Ende der Welt von Gregor Hoppe Merken Sicherheit an Silvester. Bayerns Polizei wappnet sich / Die Last mit den Altlasten. In Bayerns Boden lagern tickende Zeitbomben / Serie "Jahresrückblick 2016" - Dezember / Die Presse mit Hans-Joachim Vieweger / Gedanken zur Weihnachtszeit von Guido Fuchs / Ende der Welt von Gregor Hoppe In Google-Kalender eintragen Moderation: Matthias Dänzer-Vanotti Gäste: Gäste: Stephan Mayer (Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zu den Sicherheitsvorschlägen der CSU), Benjamin Idriz (Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg, zum Rückblick auf das Jahr 2016), Florian Hartleb (Politikwissenschaftler, zu

