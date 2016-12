ORF 3 17:40 bis 19:50 Komödie Die Öscars Der Glückspilz USA 1966 Stereo Untertitel 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Als Fernsehreporter Harry Hinkle bei einem Footballspiel leicht verletzt wird, überredet ihn sein Schwager Willie Gingrich, ein gerissener Winkeladvokat, seine Verletzung ein wenig zu übertreiben, um von der Versicherung ein hohes Schmerzensgeld zu ergaunern. Sie verklagen das Footballteam, das Stadion und die Fernsehstation. In Folge dessen opfert Boom Boom Jackson, der gutmütige Spieler, der Harry angerempelt hatte, seine Karriere für den Reporter, und Willie ruft ausgerechnet Harrys geldgierige Ex-Frau mit auf den Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Lemmon (Harry Hinkle) Walter Matthau (Willie Gingrich) Ron Rich (Luther 'Boom Boom' Jackson) Judi West (Sandy Hinkle) Cliff Osmond (Purkey) Harry Holcombe (O'Brien) Les Tremayne (Thompson) Originaltitel: The Fortune Cookie Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, I.A.L. Diamonrd Kamera: Joseph LaShelle Musik: André Previn