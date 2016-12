BBC Entertainment 08:50 bis 09:20 Comedyserie Only Fools and Horses Happy Returns GB 1985 Merken Rodney is in love with 19-year-old Debbie from the newsagents. But there's one problem; just under 20 years ago Del was very friendly with her mum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Roger Lloyd Pack (Trigger) Patrick Murray (Mickey Pearce) Diane Langton (June Snell) Oona Kirsch (Debby) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Susan Belbin Drehbuch: John Sullivan