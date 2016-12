ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Eiertanz USA 2009 2016-12-29 16:55 Stereo Merken Chelsea ist sauer, weil Charlie keine Tanzstunden nehmen will und sie Angst hat, sich mit ihm auf dem Hochzeitsparkett zu blamieren. Alan schreitet zur Tat und übt heimlich mit ihm. Evelyn rät Charlie, der sich für sehr viel reicher als Chelsea hält, zu einem Ehevertrag. Er wundert sich, dass diese sofort auf seinen Vorschlag eingeht. Doch als er erfährt, dass Chelsea ein größeres Vermögen als er besitzt, gerät sein Weltbild ins Wanken, und er lässt seinem Ärger freien Lauf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jeanette O'Connor (Debbie) Judith Drake (Cynthia) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12