ATV 16:30 bis 16:55 Comedyserie Two and a Half Men Die reine Unbeschmutztheit USA 2009 Stereo Evelyn stiftet ihrem Sohn Charlie und seiner Verlobten Chelsea eine Hochzeitsfeier im Bel Air-Hotel, nachdem sie kurzfristig über eine Kundin einen der begehrten Termine ergattert hat. Während Chelsea Feuer und Flamme ist, wird Charlie mulmig bei dem Gefühl, dass der Hochzeitstermin nun unwiderruflich feststeht. Aus Verzweiflung begibt er sich mit Alan auf eine Sauftour und erwacht am nächsten Morgen mit Alan im Bett einer Frau, die sein Bruder am Abend zuvor angesprochen hatte. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Katy Mixon (Betsy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Susan Beavers, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12