ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlie wird verkuppelt USA 2013 Stereo Seine bevorstehende Scheidung macht Martin immer noch schwer zu schaffen. Um sich von seinen eigenen Problemen abzulenken, setzt er nun alles daran, wenigstens seinen Sohn Charlie und dessen Ex Jennifer wieder zu verkuppeln. Deshalb versucht Martin zunächst, Kate loszuwerden und erzählt ihr, dass Charlie wieder mit Jen zusammen ist. Doch Martins Plan scheint gehörig nach hinten loszugehen, denn die sonst so gefühllose Kate will plötzlich um ihre Beziehung mit Charlie kämpfen?. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Selma Blair (Kate Wales) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Daniela Bobadilla (Sam Goodson) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Originaltitel: Anger Management Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Bruce Helford, Bob Kushell Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6