ATV 07:00 bis 07:57 Dokusoap Wien - Tag & Nacht A 2014 Stereo Merken Vanessa ist furchtbar wütend auf Kaspar und möchte sich an ihm rächen. Dass er sie wieder einmal enttäuscht und ihr das Gefühl gegeben hat, ihm nicht wichtig zu sein, möchte sie nicht länger auf sich sitzen lassen. Während Theresa versucht, Vanessa abzulenken, überlegt diese, wie sie sich an Kaspar rächen kann. So muss nicht nur Kaspars Wagen sondern auch er selbst am Ende den Preis für sein Verhalten zahlen. Und macht sich letztlich sogar zum Gespött des ganzen Clubs. Konstantin muss sich morgens vor Vicky rechtfertigen, die davon überzeugt ist, dass er tatsächlich Gefühle für Jasmin hat. Er beschließt, Jasmin endlich ins Bett zu bekommen. Doch Jasmin erweist sich als zäher Brocken und auch Konstantins Versuch, sie mit einem romantischen High-Class-Dinner zu überraschen, führt nicht zum Erfolg. Denn Jasmin spielt nur mit Konstantin. Doch Konstantin wäre nicht Konstantin, wenn er nicht noch ein letztes As im Ärmel hätte. Dass sich der Abend dann aber ganz anders entwickelt als erwartet, ahnt Konstantin nicht. Fred setzt Paul unter Druck und fordert von ihm, dass er und seine Jungs im LVL 7 Drogen verkaufen dürfen. Paul lässt sich aus Angst um Marlene auf die Forderungen ein, ergreift wenig später aber die Initiative und verprügelt Fred. Die Rache lässt jedoch nicht lange auf sich warten und Paul wird selbst Opfer der brutalen Gang. Als Paul danach bewusstlos in der WG zusammenbricht, bangen seine Mitbewohner um sein Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wien - Tag & Nacht

