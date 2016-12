ATV 2 03:10 bis 03:50 Serien Las Vegas Fälscher und Diebe USA 2005 Stereo Merken Nachdem gefälschte Spielchips im Montecito aufgetaucht sind, versucht Ed die Schuldigen dafür zu finden, ohne dass Monica, die neue Besitzerin des Casinos, etwas davon erfährt. Diese wird dadurch abgelenkt, dass scheinbar alle Spieler am Tisch eines bestimmten Black Jack-Dealers nicht verlieren können und dem Casino damit einiges an Geld entgeht. Danny verfolgt mit Mikes Hilfe die Spur eines Geldbörsendiebs. Wie sich herausstellt, hat ebenjener bei einem privaten Pokerspiel Schulden bei Danny gemacht und ihm stattdessen einen Wettschein gegeben, der dem Besitzer der Geldbörse gehört hatte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Rachael Leigh Cook (Penny Posin) Lara Flynn Boyle (Monica Mancuso) Originaltitel: Las Vegas Regie: Tim Matheson Drehbuch: Gardner Stern Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 389 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 189 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 119 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 89 Min.