ATV 2 22:00 bis 23:44 Actionfilm Bloodsport USA 1988 2016-12-28 01:35 Stereo Frank Dux bricht aus jugendlichem Leichtsinn ins Haus des Japaners Senzo Tanaka ein und wird dabei auf frischer Tat ertappt. Doch Tanaka erkennt sofort Franks Potenzial und anstatt ihn zu bestrafen will er ihn als Trainingspartner für seinen gleichaltrigen Sohn Shingo in Kampfkünsten ausbilden. Nachdem Shingo Jahre später als junger Mann verstirbt, bleibt Frank Tanakas einziger Schüler. Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten haben ihm zudem eine hochdekorierte Karriere bei der Armee beschert. Um seinen inzwischen schwer erkrankten Meister und die Familie Tanaka zu ehren, hat Frank nur ein Ziel: Er will das Kumite gewinnen, die härteste Kampfsport-Meisterschaft der Welt, die bald in Hongkong stattfinden wird. Obwohl ihm das Militär die Teilnahme an dem illegalen Wettbewerb verbietet, will Frank gegen die besten Kämpfer der Welt in den Ring steigen ?. Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Frank Dux) Donald Gibb (Ray Jackson) Leah Ayres (Janice Kent) Norman Burton (Helmer) Forest Whitaker (Rawlins) Roy Chiao (Senzo Tanaka) Philip Chan (Captain Chen) Originaltitel: Bloodsport Regie: Newton Arnold Drehbuch: Sheldon Lettich, Christopher Cosby, Mel Friedman Kamera: David Worth Musik: Paul Hertzog Altersempfehlung: ab 18