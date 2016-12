ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Doppelter Einsatz. Dreifache Drohung USA 2005 2016-12-29 14:05 Stereo Merken Ein der Casinoleitung vertrauter Kartenzähler taucht im Montecito auf. Als Ed ihn stellt, erklärt der Betrüger, dass seine Tochter entführt wurde und er beim Black Jack eine Million Dollar gewinnen muss, um sie wieder freikaufen zu können. Die Besitzerin des Casinos, Monica, gewährt dem Mann einen Kredit, während Ed und Danny versuchen, die Drahtzieher hinter der Erpressung zu fassen. Indessen bekommt das Casino Besuch von der Pathologin Jordan Cavanaugh und Detective Woody Hoyt, der Sam am nächsten Morgen erklären muss, wie es dazu kam, dass sie zusammen im Bett gelandet sind? Gaststars: Jill Hennessy & Jerry O'Connell (Crossing Jordan). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Paul Michael Glaser Drehbuch: Matt Pyken, Gary Scott Thompson Kamera: John C. Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12