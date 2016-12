hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "Call Me Moses" Merken Werner Fritsch lässt seinen Moses vor der Kulisse des Mardi Gras in New Orleans einen langen Weg rekapitulieren, versteckt unter einer Brücke vor dem Getümmel der Faschingsmasken und dem Getöse der Straßenmusiker. Anders als der biblische Moses hat dieser Moses, nach Flucht und Vertreibung aus Nazi-Deutschland, das gelobte Land tatsächlich erreicht. Aber er findet dort nur Zerstörung vor. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Michael Altmann (Moses), Effi Rabsilber (Tharbis / Kathrin / Isis) Regie: Werner Fritsch Musik: Miki Yui / Albrecht Panknin (unter Verwendung des Filmarchivs v. W. Fritsch)