hr2 13:05 bis 14:00 Sonstiges Klassikzeit Mozart: Hornkonzert D-Dur KV 412 (Peter Damm; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner) Purcell/Britten: Chacony g-Moll (Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Richard Egarr) Mussorgski: Bilder einer Ausstellung (Jefim Bronfman, Klavier)