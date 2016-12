NDR Info 19:50 bis 20:00 Sonstiges Ohrenbär Radiogeschichten für kleine Leute Herr Fels in der Brandung. Herr Fels versendet Muschelpost Merken Herr Fels lebt in der Brandung, dort, wo die Wellen weißen Schaum schlagen. Er ist ein feinfühliger Geselle. Weil er friert, bestellt er bei der Möwe eine Moos-Hose. Er wird Trauzeuge und freut sich, weil der Herzkiesel endlich seinen Weg in die Welt hineinschafft. Er versendet Muschelpost wie Liebesbriefe. Nachdenklich bemerkt er, dass nicht nur Frau Becher von den Menschen erst wie eine Prinzessin behandelt und dann achtlos weggeworfen wird. Und als man ihn mit dem Bagger aus seiner geliebten Brandung raubt, verzagt er nicht - er lernt, wie gut es sich anfühlt, wenn man von einem Mädchen mit Strohhut beschützt wird. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hannelore Hoger (Es liest)