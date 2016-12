WDR 22:40 bis 23:10 Serien Der letzte Cowboy Mutterliebe D 2016 HDTV Live TV Merken Ein Glückstag für Hasso Gründel: Eine ältere Dame spricht ihn auf der Straße auf die Staubsauger an! Auch von Kater Samson ist Veronika Fitzmann begeistert und erzählt Hasso von ihrer großen Katzenliebe. Für ihre eigenen Tiere hat sie sogar eine stimmungsvolle Grabstätte im Garten geschaffen. Zunehmend rückt die Dame auch Hasso selbst zu Leibe der eigentlich lieber seinen Top-Staubsauger vorführen will. Gesagt getan, die Vorführung gelingt perfekt, doch dann kommt Falk Fitzmann nach Hause, der erwachsene Sohn der Dame... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Jordan (Hasso Gründel) Andreas Potulski (Alexander von Thebenstein) Martin Thiel (Walter Bäumler) Frank Schneider (Heinz Müller) Ralf Drexler (Helmut Jung) Swetlana Schönfeld (Veronica Fitzmann) Christoph Jöde (Falk Fitzmann) Originaltitel: Der letzte Cowboy Regie: Lars Jessen Drehbuch: Lars Albaum, Sonja Schönemann, Markus Barth Kamera: Kristian Leschner Musik: Jakob Ilja