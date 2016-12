WDR 15:15 bis 16:00 Dokumentation Ferien in NRW: Urlaub im Schnee D 2011 Stereo Live TV Merken Das Hochsauerland lebt vom Tourismus. Im Winter natürlich von den Skitouristen, die aus ganz Nordrhein-Westfalen und aus den Niederlanden nach Winterberg und Neuastenberg kommen. Skiverleihe, Hotels, Ferienwohnungen - dutzendweise. Die Region hat ihr Gesicht seit den 50er Jahren komplett gewandelt. Damals waren die Menschen hier Bauern oder gingen in die Fabrik. Heute arbeiten fast alle im Winter für die Skitouristen. Martin Pape ist Elektromeister in Neuastenberg und wohnt mit seiner Familie direkt am Skihang. Im Winter, wenn Schnee liegt, repariert er außer Fernsehern zusätzlich noch Lifte und Schneekanonen - oftmals bis spät in die Nacht. Seine Frau Claudia steht schon früh morgens an der Ticketkasse, Sohn Henrik reicht den Skifahrern die Liftbügel an. Und Tochter Friederike hilft mit, die Ferienwohnung der Papes sauber zu machen, nachdem die Gäste wieder abgereist sind. Oft trifft sich die Familie dann abends wieder im Kassenhäuschen; wenn neue Ski-Enthusiasten zu den Flutlichtfahrten anreisen. Die ersten Skifahrer im Sinne des Massentourismus kamen in den 60er Jahren - damals noch mit dem Bus oder mit den Wintersportsonderzügen der Bahn. Auch Maria und Franz Ricke. Sie verbringen seit über 50 Jahren den Winterurlaub in Neuastenberg und haben noch die Zeiten erlebt, als man als Skifahrer zu Fuß die Berge hinaufsteigen musste. Der erste Skilift kam in den 50er Jahren nach Winterberg. Willi Wahle, genannt der "alte Möppi", war als Skisportler oft in den Alpen unterwegs und hat die Idee dazu mit ins Sauerland gebracht. Aus dem einfachen Schlepplift von damals am "Poppenberg" ist schon lange ein Ski-Großbetrieb geworden, mit modernen Schlepp- und Sesselliften. Möppis Sohn Klaus betreibt am Fuß der Skipisten den In-Treff am Winterberger Skikarussell: "Möppis Hütte". Willi Wahles Enkel Florian Leber wird Möppis "Imperium" einmal erben. Pistenraupe fährt er schon seit er zwei Jahre alt ist. Generationen von Schneeurlaubern haben bei Gerd Großmann aus Dortmund Schneepflug und Stemmbogen gelernt. Er war 1959 einer der ersten Skilehrer auf der Postwiese in Neuastenberg und hat die Touristen von Rhein und Ruhr zu begeisterten Skifahrern gemacht. Auch seine Tochter Katrin arbeitet heute als Skilehrerin in Neuastenberg. Vor 50 Jahren hatte niemand diese Entwicklung geahnt. Vom verschlafenen Dorf im Sauerland hin zu einem Wintersport-Dorado mit Hunderttausenden Touristen jeden Winter. Etwa 50 Lifte bringen heute die Skifahrer die Berge hinauf. Der Schnee ist sicher. Dafür sorgen Dutzende Schneekanonen, ohne die in manchen Jahren Wintersport im Sauerland kaum möglich wäre. Eine Dokumentation über die Entwicklung des Sauerlandes zur Wintersportmetropole Nordrhein-Westfalens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ferien in NRW Regie: Andreas Kölmel/Thomas Förster/Jörg Stolpe