SAT.1 Gold 00:20 bis 00:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Drei Mörder für eine Leiche Drei Mörder für eine Leiche D 2008 Kommissar Grass erhält einen schockierenden Anruf: Ein Unbekannter gesteht einen Mord und erschießt sich während des Telefonats! Der Selbstmörder wird in einer Kiesgrube gefunden, doch wo ist sein angebliches Opfer? Der Anrufer will einen neunzehnjährigen Jungen umgebracht haben, der vor zwei Wochen in Portugal verschwunden ist. Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz