ProSieben 20:15 bis 22:05 Komödie Doktorspiele D 2014 2016-12-28 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV Amüsante Coming-of-Age-Komödie von Marco Petry, die auf dem Roman von Jaromir Konecny basiert: Endlich Sommerferien, und der 16-jährige Andi ist überglücklich, als sein heimlicher Schwarm Katja ihn auf eine Party einlädt. Als er erfährt, dass Katja aber auf Bobby steht, sinkt seine Laune in den Keller. Gegen Bobby, der untenrum sehr gut bestückt ist, hat er doch keine Chance, schließlich ist sein eigenes Gemächt nicht gerade üppig. Aber kommt es wirklich auf die Größe an? Schauspieler: Merlin Rose (Andi) Lisa Vicari (Lilli) Maximilian von der Groeben (Harry) Jannis Niewöhner (Bobby) Christiane Paul (Andis Mutter) Oliver Korittke (Andis Vater Tom) Ella-Maria Gollmer (Katja) Originaltitel: Doktorspiele Regie: Marco Petry Drehbuch: Marco Petry, Jan Ehlert Kamera: Jo Heim Musik: Peter Horn, Andrej Melita Altersempfehlung: ab 12