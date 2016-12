BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Beate Wöllstein D 2012 Merken In dieser Folge mit Beate Wöllstein: Heute ist eine wahre Sahneschnitte zu Gast in der meine Familie & ich-Küche. Edelpâtissière Beate Wöllstein gibt sich die Ehre, gemeinsam mit Gastgeber Jörg Götte süße Genüsse anzurühren. Durch Megatorten, XXL-Schokobauwerke und außergewöhnliche Kuchenarchitektur hat sie vor allem in London sehr auf sich aufmerksam gemacht. Heute verrät sie einige ihrer Erfolgsrezepturen, die sowohl für den süßen Gaumen als auch als Geschenkidee hervorragend funktionieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel