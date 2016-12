BonGusto 19:45 bis 20:15 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Frauke Weissang D Merken In dieser Folge mit Frauke Weissang: In der heutigen Folge von "meine Familie & ich tv - Gastspiel" dreht sich alles rund ums Korn. Getreide-Expertin Frauke Weissang besucht gemeinsam mit Küchenchef Jörg Götte die Würmmühle nahe München. Vor Ort schauen sich beide an, wie das gesunde Korn gemahlen wird. Seine Vollendung findet das Korn bei der Wahlitalienerin in einer Weichweizenpfanne mit Garnelen und einem italienischen Klassiker: Dinkel-Minestrone. Küchenchef Jörg Götte bereitet eine rustikale Bauernpfanne mit Lachs zu. Dazu gibt es noch jede Menge Infos zu den nahrhaften Körnern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel