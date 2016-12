BonGusto 13:25 bis 13:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Milch und Schokolade des Nordens N 2013 Merken Niemand isst mehr Schokolade als die Norweger, besonders während des Winters. Wir starten mit einer wärmenden heißen Schokolade mit Safran und Orangen Creme im winterlichen Oslo. Dann reisen wir zu St. Lucia auf den Westindischen Inseln um den Ursprung der Kakaobohne zu erkunden. Zurück in Oslo kocht Andreas Heilbutt mit Kakaobutter. Darauf folgt ein atemberaubendes Dessert, dunkle Schokoladentorte mit Milchschokolade und Creme-Fraiche-Eiscreme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking