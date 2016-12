ORF 2 00:10 bis 01:55 Melodram Ein besseres Leben F 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mitreißendes, einfühlsam inszeniertes Familiendrama. Frisch verliebt, träumt Guillaume Canet ('Meine Zeit mit Cézanne', 'Zusammen ist man weniger allein') von einer besseren Zukunft mit seiner Freundin und deren neunjährigem Sohn. Der Gourmet-Tempel im Grünen nahe bei Paris gerät jedoch zur Schuldenfalle - eine schier unüberwindbare Belastungsprobe für das junge Glück. Als sich Yann und Nadia über den Weg laufen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Der französische Koch und die libanesische Kellnerin mit ihrem neunjährigen Sohn Slimane verstehen sich prächtig. Bei einem gemeinsamen Ausflug an einen See in Paris, entdecken sie ein heruntergekommenes, leerstehendes Haus. Ideal für ein eigenes Restaurant, wie Yann meint. Wenig später finden sich die beiden aussichtslos in der Schuldenfalle wieder. Nadia sieht sich gezwungen, einen Job in Kanada anzunehmen und Slimane bei Yann zurückzulassen. Der Traum vom besseren Leben scheint jäh ein Ende zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guillaume Canet (Yann) Leïla Bekhti (Nadia) Slimane Khettabi (Slimane) Abraham Belaga (Marc) Nicolas Abraham (Fred) François Favrat (Bankangestellter) Brigitte Sy (Schuldnerberaterin) Originaltitel: Une vie meilleure Regie: Cédric Kahn Drehbuch: Cédric Kahn, Catherine Paillé Kamera: Pascal Marti Musik: Kim Gaboury Altersempfehlung: ab 12