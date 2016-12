Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Sterne der Satire. Der Walk of Fame des Kabaretts in Mainz Merken Zwischen Kabarettarchiv und Fastnachtsmuseum, zwischen Institut Français und Forumtheater Unterhaus liegt der Romano-Guardini-Platz, ein kleiner Park mitten in Mainz. In die Wege des Parks eingelassen sind 80 sogenannte Sterne der Satire. Sie bilden den Walk of Fame des Kabaretts und erinnern an herausragende Größen der deutschen und internationalen Kabarettgeschichte, angefangen mit Werner Finck und Rodolphe Salie, dem Begründer des Genres. Loriot hat seinen Stern und Dieter Hallervorden, Hanns Dieter Hüsch und Heinrich Heine, Erika Mann hat ihren Stern und Marlene Dietrich, Lore Lorentz, Liesl Karlstadt und viele mehr. Zum Jahresausklang begleiten die "Querköpfe" Jürgen Kessler, den Leiter des Deutschen Kabarettarchivs und Mitinitiator des Projekts auf seinem persönlichen Weg durch die Kabarettgeschichte. Zwischen Walk of Fame, Archiv und Unterhaus, zwischen Gegenwart und Vergangenheit wird die Vielfalt und Bedeutung des Genres hörbar. In Google-Kalender eintragen